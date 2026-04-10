Президент Кубы впервые дал интервью американскому телеканалу

Президент Кубы Мигель Диас-Канель дал интервью NBC News — это его первое интервью американскому телеканалу. В частности, он заявил, что не уйдет в отставку под давлением США.

Журналистка Кристен Уэлкер спросила господина Диас-Канеля, был бы он готов уйти в отставку, если это будет означать «спасение Кубы». Президент на это ответил: «Людей, занимающих руководящие посты на Кубе, не выбирает правительство США, и они не получают мандат от правительства США. Мы суверенная, свободная страна. Мы не подчиняемся планам США. Если кубинский народ сочтет, что я не подхожу для этой должности… я дам свой ответ».

Господин Диас-Канель также обвинил США во «враждебной политике» по отношению к Кубе и сказал, что у них «нет морального права что-либо требовать от Кубы». Он отметил, что Куба заинтересована в диалоге с США, но без предварительных условий и «без требований от нас изменить политическую систему».

С начала года Куба переживает серьезный энергетический кризис в условиях растущего давления со стороны США. Президент США Дональд Трамп заявлял, что «взятие Кубы» станет для него честью и что «Куба тоже падет», как и Иран.

Яна Рождественская