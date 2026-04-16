Что в октябре 1957 года писали в США о первом советском спутнике

«В разведывательном сообществе в Вашингтоне серьезно воспринимают нарастающее число свидетельств того, что советский спутник не слепой, что у Sputnik* есть глаза. Если это так, то запуск спутника — не только крупный научный и пропагандистский триумф Советов, это также большой военный триумф». Стюарт Элсоп, политический обозреватель

«На протяжении нескольких лет после 1945 года, когда у этой страны была монополия на атомную бомбу, мир считал нас более сильными, чем мы на самом деле были. Теперь в результате успешных испытаний баллистической ракеты и запуска Sputnik Россия выглядит невероятно сильной». Уолтер Липпман, политический обозреватель, автор концепции общественного мнения

«Сегодня стало известно, что президент Эйзенхауэр согласился увеличить расходы на разработку ракет в этом финансовом году. Но сообщается, что те, кто занимается планированием внешней политики, восприняли названную сумму с недоумением, так как она слишком мала, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный американской мощи и престижу русским Sputnik». Маргерит Хиггинс, журналист, обладатель Пулитцеровской премии

«4 октября любые ложные предположения о том, что Советский Союз значительно отстает от нас в научно-техническом прогрессе, были развеяны благодаря его выдающемуся достижению — запуску спутника.

Как бы поразительно это ни выглядело, наибольшее беспокойство должен вызывать не столько сам 20-дюймовый металлический шар, вращающийся на орбите, или то, что он может предвещать в области космических путешествий или военной разведки, сколько непоколебимое осознание того, что чрезвычайно мощная ракета, запустившая Sputnik, может доставлять межконтинентальные баллистические ракеты из России в Соединенные Штаты, как только будут решены определенные крайне сложные технические проблемы». Уинстон Праути, конгрессмен

*Во всех цитатах сохранено написание слово Sputnik в оригинале.