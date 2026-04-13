Axios узнал о попытках организовать новые переговоры США и Ирана

Пакистан, Египет и Турция планируют убедить США и Иран провести еще один раунд переговоров до 21 апреля, то есть до конца перемирия. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их информации, в ближайшие дни посредники проведут переговоры с США и Ираном, чтобы попытаться устранить разногласия сторон.

«Мы не в полном тупике. Дверь еще не закрыта. Обе стороны ведут переговоры»,— сказал источник Axios в регионе. По мнению американского источника, стороны могут достичь соглашения, если Тегеран «проявит больше гибкости и признает, что сделанное в Исламабаде предложение — лучшее, что он может получить».

Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление боевых действий, если блокада Ормузского пролива американскими силами «не заставит Иран сменить курс», добавили собеседники Axios. Господин Трамп хочет помешать Ирану использовать Ормузский пролив в качестве рычага давления во время переговоров, пояснил американский источник издания.

Переговоры США и Ирана прошли в Исламабаде 11 апреля. По словам Дональда Трампа, стороны не пришли к соглашению по поводу ядерной программы Ирана, а также по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе.

Об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Исламабад отложенного действия».