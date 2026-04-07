Для бизнесмена Малика Гайсина запросили 14 лет колонии и штраф 2 млрд рублей

В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершились прения сторон по уголовному делу экс-депутата Госдумы, бывшего гендиректора ОАО «Завод Исеть» Малика Гайсина. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, государственный обвинитель попросил назначить подсудимому 14 лет колонии общего режима, два года ограничения свободы и штраф в размере 2 млрд руб.

Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин

Малику Гайсину инкриминируют три эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, экс-директор использовал фиктивные договоры займа через аффилированные компании для вывода средств предприятия. Общий ущерб оценивается более чем в 385 млн руб., что затронуло интересы как завода, так и государства, поскольку предприятие входит в структуру ГК «Ростех».

Сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого и просит суд вынести оправдательный приговор, указывая на отсутствие состава преступления. Оглашение приговора назначено на 16 апреля.

В феврале 2026 года компании Малика Гайсина «Корона Тэхет» и «Индра-М» с более чем 300 земельными участками стоимостью свыше 1 млрд руб. были обращены в доход государства.

Полина Бабинцева