Песков указал на неясность решения США о блокаде Ормузского пролива

Решение президента США Дональда Трампа, скорее всего, негативно скажется на мировых энергетических рынках. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев»,— добавил господин Песков на брифинге.

13 апреля в 17:00 мск в силу вступает объявленная Дональдом Трампом блокада морских перевозок в Ормузском проливе, связанных с иранскими портами. Мера стала ответом на неудачу в переговорах делегаций США и Ирана по ядерной программе республики, прошедших 11 апреля в Исламабаде, Пакистан. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что вооруженные силы страны не позволят США заблокировать Ормузский пролив и эта идея «обречена на провал».