Советник лидера Ирана предрек США провал блокады Ормузского пролива

Морская блокада Ормузского пролива силами США «обречена на провал», заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. По его словам, у Ирана есть «огромные неиспользованные рычаги» для противостояния американскому флоту.

Фото: Ayoub Ghaderi / YJC / WANA / Reuters

«Так же, как Америка потерпела историческое поражение в борьбе с Ираном за открытие Ормузского пролива, она обречена и на провал в морской блокаде»,— написал господин Резаи в соцсети Х.

Вооруженные силы Ирана не позволят США заблокировать Ормузский пролив, заявил Мохсен Резаи. «Иран — не место для твитов и фантазий»,— добавил он.

США намерены блокировать все корабли, входящие в иранские порты и выходящие из них, с 17:00 мск 13 апреля. Исключение — суда, следующие транзитом через Ормузский пролив в порты других стран. Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского после того, как американской и иранской делегациям не удалось достичь соглашения на переговорах в Пакистане.

Об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Исламабад отложенного действия».

