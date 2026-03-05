Экс-главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге приговорили к 22 годам колонии

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински к 22 годам колонии строгого режима (первые 4 года в тюрьме), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Для других членов диаспоры в суде обвинение запросило следующие сроки:

Акиф Сафаров — 21 год колонии строгого режима (первые 4 года в тюрьме).

Запрашивали: лишение свободы на 23 года и ограничение свободы на два года, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме;

Аяз Сафаров — 20 лет колонии строгого режима (первые 4 года в тюрьме).

Запрашивали: лишение свободы на 22 года и ограничение свободы на два года, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме;

Камал Сафаров — 14 лет колонии строгого режима (первые 4 года в тюрьме).

Запрашивали: 18 лет лишения свободы (первые пять лет в тюрьме);

Мазахир Сафаров — 13 лет колонии строгого режима (первые 4 года в тюрьме).

Запрашивали: 13 лет лишения свободы (первые пять лет в тюрьме). По данным «Ъ-Урал» он единственный, кто признал вину;

Бакир Сафаров — 10 лет колонии строгого режима (первые 4 года в тюрьме).

Запрашивали: 13 лет лишения свободы (первые пять лет в тюрьме);

Шуджаяддин Раджабов — 12 лет лишения свободы (по совокупности приговоров назначили — 14 лет колонии строгого режима, первые 4 года в тюрьме)/

Запрашивали: 13 лет 6 месяцев за текущее преступление. С учетом ранее вынесенного приговора, окончательный срок — 15 лет (первые пять лет в тюрьме).

Ранее коллегия присяжных суда признала их виновными в убийстве и покушению, совершенных в 2001 и 2010 годах. После чего гособвинитель запросил для них колоссальные сроки.

Согласно обвинению, фигуранты этнической группировки в мае 2001 года убила бизнесмена Юнуса Пашаева, который торговал одеждой на рынке «Таганский ряд». Как следует из материалов дела, его зарезали около кафе «Металлон».

В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова. Преступления, по версии следствия, были совершены из-за раздела сфер влияние и борьбы за лидерство между членами диаспоры. Фехруз Ширинов в итоге выжил и ходатайствовал о закрытии судебного процесса из-за угроз от одного из фигурантов дела.

Артем Путилов