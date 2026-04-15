Новая экономика знаний
Почему корпоративные университеты становятся стратегическими партнерами компаний
Развитие промышленности сегодня невозможно без экосистемного подхода, при котором бизнес, технологии и образование работают как единый механизм. Одним из ключевых условий здесь становятся инвестиции в кадровый потенциал предприятий. Знания и опыт сотрудников — основной источник инноваций. Подготовку квалифицированных специалистов для работы на крупных производствах все чаще берут на себя корпоративные университеты, которые позволяют повысить конкурентоспособность бизнеса.
Главный запрос промышленности
Потребность в повышении производительности труда и обеспечении лояльности сотрудников крупных компаний растет ежегодно. Так, в конце декабря 2025 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что нехватка кадров в российской экономике вырастет в ближайшие семь лет примерно на 500 тыс. человек. Самый большой спрос, по прогнозам правительства, будет наблюдаться в обрабатывающей промышленности (1,7 млн человек), транспорте и логистике (925 тыс. человек).
Согласно подсчетам SuperJob, 90% компаний производственного сектора уже испытывают нехватку персонала, несмотря на то что уровень безработицы в России по состоянию на февраль 2026 года составил исторически низкие 2,2%. В этой ситуации у промышленников возник целый ряд сложностей, в том числе простои на производстве и рост издержек на фоне переработок. Эту тему неоднократно обсуждали на самом высоком уровне. В прошлом году председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что дефицит кадров в промышленности — системная проблема, требующая «конкретных действий и принятия решений».
Особую актуальность вышеперечисленные вопросы приобретают в сфере отечественного машиностроения, которая является одной из самых технологически сложных и наукоемких отраслей экономики. Современные машиностроители создают высокоточные системы, в которых механика соединяется с электроникой, программным обеспечением и новейшими материалами. Несмотря на то что для отрасли характерны длинный цикл окупаемости и высокие риски, именно она во многом определяет технологический суверенитет страны.
Профиль
ТМХ (Трансмашхолдинг) – крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения; один из лидеров мирового транспортного машиностроения. Ключевой поставщик отечественных решений в области рельсового транспорта. Стратегия ТМХ предполагает обеспечение технологического суверенитета России и развитие новых компетенций внутри холдинга.
Понятно, что решение такой глобальной задачи невозможно без квалифицированных специалистов. Поэтому к уровню образования и профессиональных компетенций сотрудников современных предприятий предъявляются особенно высокие требования. Сегодня отрасль нуждается в специалистах различного профиля: инженерах-конструкторах, технологах, экспертах по материалам и информационным технологиям.
Очевидно, что классическим учебным заведениям становится труднее готовить таких специалистов. В первую очередь потому, что образовательные программы даже профильных вузов и ссузов не успевают адаптироваться к реальным изменениям в производственной сфере, поскольку обновляются только раз в пять-семь лет. Новые технологии же внедряются регулярно, иногда в течение нескольких недель. Такой темп — обязательное условие для достижения технологического лидерства.
В списке основных сложностей также дисбаланс между теорией и практикой, отсутствие междисциплинарного подхода, устаревшие материальные базы и конвейерный подход к обучению. При этом машиностроению нужны специалисты, которые могут работать на современном оборудовании «с первого дня», а значит, обучение должно идти параллельно с практикой и в идеале контролироваться работодателями напрямую.
Обучение длиной в жизнь
Еще в 2022 году президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствования инженерной профессии. «Развитие российской инженерной школы сегодня является важнейшим направлением с точки зрения подготовки кадров»,— отметил глава государства.
Новый виток развития в этой области возможен, если специалисты будут учиться не только «в молодости». Важно внедрять модель lifelong learning (обучение в течение всей жизни). Крупнейшие компании мира решают эту задачу, создавая экосистемы, работающие по схеме «образование—бизнес». Они представляют собой не набор разрозненных курсов, вузов и программ, а единую структуру, в которой учебные заведения, работодатели, наука и государство объединяются для подготовки специалистов, способных создавать и внедрять технологии, адаптируясь к постоянным преобразованиям в процессе производства.
Особую роль в этом подходе играют корпоративные университеты. Это структурные подразделения компаний, отвечающие за системное обучение, адаптацию и развитие персонала в соответствии со стратегическими целями бизнеса. Они далеки от классических вузов и представляют собой скорее центры компетенций, обучающие внутренним стандартам, продуктам и навыкам, необходимым для повышения эффективности сотрудников и капитализации знаний.
На сегодняшний день в России насчитывается свыше 250 корпоративных университетов. Как правило, они реализуют программы дополнительного профессионального образования, опираясь на практические цели конкретных компаний.
Университет как драйвер изменений
Одним из примеров успешного применения экосистемного подхода к подготовке кадров в России является «Трансмашхолдинг» (ТМХ), чей Корпоративный университет функционирует с 2022 года и представляет собой образовательную площадку для подготовки специалистов отрасли тяжелого машиностроения, способных работать на современных высокотехнологичных производствах. Ежегодно обучение тут проходят более 23 тыс. человек, а созданный университетом кадровый резерв превышает 10 тыс. человек.
Сегодня Корпоративный университет ТМХ включает в себя шесть учебных центров по всей стране, а также единую цифровую платформу, охватывающую более 50 компаний. В ее каталоге представлены свыше 650 программ обучения и более 2 тыс. программ повышения квалификации. Для максимально глубокого погружения специалистов в образовательный процесс компания разрабатывает и применяет уникальные VR-тренажеры.
В Корпоративном университете ТМХ выстроен устойчивый механизм контроля знаний. Он включает в себя оценку качества обучения через систему чек-листов и мини-экзаменов, а также контроль на рабочем месте — руководитель должен подтвердить, что полученные сотрудником знания успешно применяются в реальных производственных процессах. Всего в систему подготовки вовлечено 15 тыс. человек, включая экспертов, специалистов и мастеров производства. Отдельное внимание уделяется трансферу технологий — проектные команды посещают предприятия в других странах, например в Узбекистане и Индии, с которыми ТМХ тесно сотрудничает.
Справка
Программы обучения включают курсы от IT до бизнес-навыков, все они подготовлены экспертами отрасли. Обучение проводится очно и дистанционно.
В рамках экосистемного подхода у Корпоративного университета ТМХ существует ряд партнеров, которые участвуют в подготовке программ и кадров. В их числе: Высшая школа бизнеса, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ имени Баумана. «Наш подход заключается в совместной разработке образовательных треков: мы формулируем перед вузами задачу не просто подготовить специалистов, а сформировать конкретные компетенции, необходимые нашей компании. Мы реализуем это через совместные программы переподготовки, делая ставку на быстрые и эффективные траектории развития. Вузы развивают научную и академическую базу, а компания — технологическую»,— рассказывает вице-президент ТМХ Наталия Шишлакова.
Примером подобного сотрудничества является соглашение ТМХ о стратегическом партнерстве с Российским университетом транспорта (бывший МИИТ). Основной целью сотрудничества является создание эффективной системы обучения инженерных кадров для машиностроения и транспортной отрасли. «Развитие Школы инжиниринга ТМХ является одним из приоритетных направлений нашего университета. Учебная программа создана партнерами совместно, разработана в строгом соответствии с требованиями компании. На качество обучения позитивно влияет личное участие коллег: в работу вовлечены представители руководства, инженерного и кадрового блоков холдинга»,— заявил проректор Российского университета транспорта Олег Покусаев. «Этот проект уникален тем, что в рамках школы происходит соединение опыта производителя подвижного состава и профильного образовательного учреждения, обладающего огромным успешным опытом подготовки специалистов»,— добавляет Наталия Шишлакова.
Создание таких экосистем обеспечивает комплексный подход к развитию отрасли. Привычное решение кадрового вопроса превращается в возможность перейти на новый уровень в машиностроении, ведь именно человеческий капитал все чаще определяет конкурентоспособность компаний и целых отраслей. Без квалифицированных, заинтересованных и инновационно мыслящих специалистов любые инвестиции в оборудование, инфраструктуру и НИОКР не дадут устойчивого результата. В ТМХ Корпоративный университет позиционируют как систему управления талантами будущего, где решение о развитии каждого сотрудника основано на объективных данных. «Ни одно дело, ни один проект не способны развиваться без привлечения талантливых и мотивированных людей. Желание улучшить жизнь там, где ты живешь,— мощный мотиватор и двигатель»,— подчеркивает генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.