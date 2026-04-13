«Баден групп» в кассации выиграла суд со свердловским дептуризма

Компания «Баден групп» выиграла суд с департаментом туризма Свердловской области в кассационной инстанции, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Спор рассматривал арбитражный суд Уральского округа.

В мае 2025 года департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области подал иски к девяти компаниям о возврате грантов на общую сумму 183 млн руб. В ведомстве поясняли, что требования связаны с невыполнением грантополучателями условий договоров, нарушения были выявлены в ходе проверок.

Согласно материалам суда, по делу в отношении компании «Баден Групп» департамент требовал вернуть 63,3 млн руб. предоставленной субсидии и 8,9 млн руб. пени. В качестве третьего лица суд привлек Минэкономразвития РФ, ссылаясь на государственную программу «Развитие туризма». В аналогичных исках участие федерального министерства ранее не предусматривалось.

В группе компаний Baden Family ранее поясняли, что полученные грантовые средства были направлены на строительство экодеревни на берегу Сысертского водохранилища. К иску в качестве третьего лица было привлечено Минэкономразвития.

В постановлении суда кассационной инстанции указано, что общество в полном объеме соблюдало условия соглашения, выполнило работы в указанные сроки. Компания ввела 52 модульных дома и отчиталась об этом.

«Суды заключили, что такое основание для возврата средств субсидии как "проведение в модульных конструкциях отделочных и электромонтажных работ, а также работ по модернизации номеров" названными положениями не предусмотрено»,— указано в решении суда.

Анна Капустина