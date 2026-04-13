В Глазове подтопило 70 садовых участков в СНТ «Восход». Как сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии, в зимний период в садовых участках никто не проживает.

В ведомстве уточнили, что к 12:00 от воды полностью освободились поселок Игра и деревня Головизнин Язок в Селтинском районе.

На 13 апреля остаются подтопленными 171 придомовых территорий, один низководный мост в деревне Гуляево и дорога Полом—Поломское.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.