Мальчику из Орехово-Зуево ампутировали часть пальцев после взрыва петарды в руках

Врачи прооперировали мальчика из Орехово-Зуево, у которого в руках взорвалась петарда. Как сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, пациенту ампутировали часть пальцев.

«Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, он остается под наблюдением»,— написал господин Забелин в Telegram-канале. К лечению подключились психологи, реабилитологи и другие специалисты, рассказал он.

Инцидент произошел днем 12 апреля. По данным региональной прокуратуры, 11-летний мальчик с другом поджигали петарды возле школы на улице Бугрова. Одна петарда не загорелась, и мальчик положил ее в карман. После этого она взорвалась, подросток получил травму кисти. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Накануне глава подмосковного Минздрава сообщил, что изначально пострадавшего доставили в Орехово-Зуевскую больницу, однако планировался его перевод в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля.