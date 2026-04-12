В Подмосковье возбудили уголовное дело после взрыва петарды в руках у ребенка

В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело после взрыва петарды в руках у 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в СКР по Московской области.

По предварительным данным, 12 апреля двое детей, находясь на улице Бугрова, пытались взорвать петарду. В итоге петарда разорвалась в руках одного из них. Мальчик получил травму в виде ампутации фаланги пальца и был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по признакам уголовной статьи о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК).