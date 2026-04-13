Пациентка частной клиники в Москве умерла после введения обезболивающего

В частной клинике на улице Краснопролетарской в Москве умерла пациентка 1987 года рождения после введения обезболивающего препарата. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительной информации, состояние пациентки резко ухудшилось во время процедуры. Проводившая ее женщина арендовала кабинет в клинике, но не имела соответствующей лицензии.

Точные причины ЧП установят после судебно-медицинской экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура взяла ход расследования под контроль.

Пациентка пришла на брахиопластику — процедуру подтяжки кожи и удаления жира на внутренней стороне плеч, уточнил источник РЕН ТВ. Женщине стало плохо из-за реакции на лидокаин, у нее начался анафилактический шок. Пациентке вызвали скорую, но спасти ее не удалось.