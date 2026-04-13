Трамп призвал папу римского «включить здравый смысл» и не потакать «радикальным левым»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию папы римского Льва XIV, заявив журналистам: «Я не фанат папы Льва». Эти высказывания цитируют CNN, The Guardian и другие СМИ. «Я не думаю, что он хорошо делает свою работу. Наверное, ему нравятся преступления. Он очень либеральный человек»,— отметил господин Трамп.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Перед этим президент США написал пост в Truth Social, в котором заявил, что «папа слаб в вопросе преступности и ужасен во внешней политике». По мнению господина Трампа, папе нужно «включить здравый смысл, прекратить потакать радикальным левым и сконцентрироваться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком». «Я не хочу, чтобы папой был человек, для которого нормально, что у Ирана будет ядерное оружие, который считает ужасным, что Америка атаковала Венесуэлу… который критикует президента США»,— написал он. Господин Трамп также отметил, что ему больше нравится брат папы Луи Превост, настоящий сторонник MAGA.

Папа Лев XIV неоднократно критически высказывался по поводу политики Дональда Трампа. В частности, папа назвал неприемлемыми с моральной точки зрения угрозы Ирану полным уничтожением, после того как господин Трамп пообещал Ирану «гибель цивилизации». Также после заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США начали операцию на Ближнем Востоке «во имя Иисуса Христа», папа сказал, что такой вариант «чужд пути Иисуса Христа».

Яна Рождественская