Папа римский отверг слова Хегсета о сражении США «во имя Иисуса»

Папа римский Лев XIV сказал, что военное господство «чуждо пути Иисуса Христа». На это он указал после заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США начали операцию на Ближнем Востоке «во имя Иисуса Христа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregorio Borgia / AP Фото: Gregorio Borgia / AP

«Мы склонны считать себя могущественными, когда доминируем, победоносными, когда уничтожаем равных, великими, когда нас боятся»,— сказал Папа римский в проповеди перед Пасхой.

30 марта в обращении к верующим Папа римский Лев XIV сказал, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые развязывают конфликты и испачкали «руки в крови». Он добавлял, что Иисуса нельзя использовать для оправдания каких-либо войн.