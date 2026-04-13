ЦБ рассказал о механизме выявления махинаций с акциями в Telegram-каналах

Банк России (ЦБ) установил факты манипулирования рынком на организованных торгах Мосбиржи во время сделок с ценными бумагами нескольких эмитентов. Операции проводились по личным счетам физических лиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors — администратора Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи», уточнили в пресс-службе регулятора.

Через эти Telegram-каналы распространялась информация, побуждающая участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов. Это было необходимо для изменения рыночных цен акций и, как следствие, получения дохода по собственным сделкам, пояснили в ЦБ.

По итогам проверки ЦБ квалифицировал действия участников как манипулирование рынком в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Регулятор предписал нарушителям не допускать подобных манипуляций в будущем, операции по их торговым счетам ограничены. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Сегодня в СКР сообщили о задержании трех сотрудников компании PFL Advisors. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185.3 УК (манипулирование рынком). По данным следствия, им удалось провести более 55 тыс. операций с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.