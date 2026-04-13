Роспотребнадзор выдал положительное заключение пляжу детского курорта «Вита» в Анапе

Пляж детского курорта «Вита» в Анапе получил положительное заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, необходимым для безопасного пребывания детей.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как уточняется, участок входил в число тестовых территорий в селе Витязево, где был проведен эксперимент по дополнительной отсыпке песка слоем не менее 50 см. По итогам испытаний мера признана эффективной, после чего принято решение продолжить аналогичные работы на других пляжах Анапы, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Завершить их планируется до 1 июня.

Кроме того, в рамках исполнения поручений правительственной комиссии принято решение об исключении восьми галечных пляжей от района Большого Утриша до «Высокого берега» из зоны риска. По данным Роспотребнадзора, результаты исследований проб воды и грунта на этих участках соответствуют санитарным нормам.

Вячеслав Рыжков