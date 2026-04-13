Маск пообещал приват

На этой неделе Илон Маск представит собственный мессенджер. Приложение XChat станет доступным для пользователей iOS в пятницу.

Как следует из пресс-релиза Apple, среди возможностей мессенджера — сквозное шифрование переписок и высокий уровень приватности. Пользователям будут доступны передача файлов, аудио- и видеозвонки без необходимости указывать номер телефона, исчезающие сообщения, функция запрета скриншотов и многое другое. Маск бросает вызов конкурентам в лице iMessage и Telegram. Однако степень защищенности переписок в новом приложении остается под вопросом, говорит вице-президент группы компаний Softline Андрей Благоразумов:

«Лучше никому не верить. Все эти истории про защищенность понимают только профессионалы — те, кто хорошо разбирается в продукте и в том, как он работает. Таких людей меньшинство, все остальное — маркетинг. Одним из самых больших обманов стало то, как нас уверяли, что WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) кодирует сообщения. А оказалось, данные из мессенджера передаются третьим лицам. Так что я бы осторожно относился ко всем заявлениям о надежности каналов шифрования.

На самом деле в мире уже сотни похожих приложений для переписок. Зайдите просто в магазины на ключевых российских платформах — и найдете десятки аналогов. Например, раньше для общения были ICQ и Viber. Затем появился Telegram, и всех их обошел».

Сооснователь венчурной фирмы Davidovs Venture Capital Николай Давыдов уверен, что новый продукт заинтересует инвесторов:

«Ключевое условие, так скажем, "взлета" мессенджера — это аудитория с устойчивыми социальными связями. Подобные приложения живут на сетевых эффектах. У X, например, они, безусловно, есть. Хотя существует много проблем с количеством ботов и спама. Сейчас, ввиду того, что ИИ позволяет в очередной раз пересобрать все рынки заново, не сделать подобное приложение было бы огромным подарком конкурентам.

Telegram тоже пытается настроить ИИ, как Дуров утверждает, секьюрный (то есть безопасный). Год назад Маск, а также Perplexity пытались договориться с мессенджером о сотрудничестве. Тогда Дуров поспешил с анонсом, по сути, без каких-либо подписанных соглашений, на что Маск отреагировал: "Никаких договоренностей нет". Они тогда разругались на этой почве, не поделили PR, и в итоге стали делать продукты по отдельности. При этом у Дурова нет нормальных ИИ-моделей, а у Маска — такой продуктовой экспертизы в чате. Хотя я думаю, что американский миллиардер в состоянии привлечь специалистов в этой области. Поэтому перспективы у этого приложения есть».

Часть пользователей соцсети X уже возмутилась требованиями нового мессенджера предоставлять доступ к геопозиции, контактам, истории поиска и данным Apple ID. Многие задаются вопросом, как эти условия соотносятся с гарантиями приватности от Илона Маска.

Леонид Пастернак