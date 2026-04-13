Теннисистка Мирра Андреева поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг спортсменок. Россиянка Мирра Андреева поднялась с десятой строки на девятую. В ее активе 3611 очков.

Теннисистка Мирра Андреева

Фото: Christian Bruna / Reuters Теннисистка Мирра Андреева

В воскресенье Андреева стала победительницей турнира WTA категории 500 в Линце. В финале она обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову, до декабря 2025 года выступавшую за Россию. Матч завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко (11025 очков). Второе место занимает представительница Казахстана (8108). Тройку лучших замыкает американка Коко Гауфф (7278).

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев сохранили свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) — они занимают 10-е, 14-е и 15-е места соответственно. Лидером мировой классификации стал итальянец Янник Синнер, одержавший победу на «мастерсе» в Монте-Карло. Испанец Карлос Алькарас опустился на вторую строку. Третье место в рейтинге занимает немец Александр Зверев.

Таисия Орлова