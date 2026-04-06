Саудовская Аравия повысит цены на нефть для Азии до рекордного уровня

Нефтяная компания Saudi Aramco в мае увеличит цены на сырье сорта Arab Light, поставляемое в Азию, на рекордные $17 за баррель. Показатель станет на $19,5 за баррель выше регионального базового уровня, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

В контрактах с поставкой в апреле разница в ценах составляла всего $2,5 за баррель. Опрошенные агентством эксперты полагали, что майский скачок будет более значительным — около $40.

Подорожание цен на нефть связано с продолжающимся военным конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива. После начала блокады Саудовская Аравия стала использовать альтернативный маршрут поставок энергоресурсов в Азию — через Баб-эль-Мандебский пролив.

