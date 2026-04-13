Футболист ганского «Челси» погиб после вооруженного нападения на команду

Форвард ганского футбольного клуба «Берекум Челси» Доминик Фримпонг погиб после вооруженного нападения на автобус команды. Игроку было 20 лет.

Пресс-служба Футбольной ассоциации Ганы (GFA) сообщила, что нападение произошло, когда клуб возвращался с гостевой встречи чемпионата страны против «Самартекса». Грабители заблокировали дорогу автобусу и открыли по нему огонь.

В GFA отметили, что организация усилит меры безопасности для команд, выезжающих на соревнования внутри страны, чтобы «предотвратить подобные трагические инциденты в будущем».

В сезоне-2025/26 Доминик Фримпонг провел за команду 13 матчей, в которых отметился двумя голами. Матч с «Самартексом» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Таисия Орлова

