Самокатчикам в Екатеринбурге могут запретить ездить вокруг зоопарка и в скверах

Власти Екатеринбурга подготовили новое соглашение о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщили в мэрии, самокатчикам могут запретить ездить в районах нескольких парков и ограничить скорость на крупных улицах.

Согласно документу, к зонам полного запрета для поездок на самокатах собираются отнести парк XXII Партсъезда, Харитоновский сад, улицы вокруг Екатеринбургского зоопарка и Исторический сквер. Использование СИМ также собираются запретить в квадрате улиц Вайнера — Антона Валека — переулок Химиков — Горького — Пушкина — Малышева. Таким образом, перечень запрещенных территорий для самокатчиков может увеличиться до 22.

Кроме того, власти города собираются ограничить максимальную скорость движения самокатов до 20 км/ч по всей территории Екатеринбурга. При этом закрепить скорость на отметке не более 15 км/ч планируется на частях улиц Вайнера, Маршала Жукова и Грибоедова. Еще в двух местах скорость ограничат до 10 км/ч: в Преображенском парке и на аллее по ул. Посадская. Документ также закрепляет запрет парковки самокатов на ул. Мамина-Сибиряка, Вайнера и Маршала Жукова. Количество зон, где запрещено размещение СИМ, может увеличиться до 13.

Соглашение планируется заключить со всеми тремя кикшеринговыми компаниями Екатеринбурга — эти ограничения будут добавлены в список уже введенных. В мэрии также подчеркнули, что сокращение арендных самокатов с 16,5 тыс. до 15 тыс. — по 5 тыс. на каждого оператора — является важной мерой.

1 апреля в Екатеринбурге стало доступно для аренды около 7 тыс. электросамокатов Whoosh, 5 тыс. разместил «МТС-Юрент», столько же поставил «Яндекс Go». По словам мэра Алексея Орлова, в рамках договоренностей с администрацией каждая кикшеринговая компания сократила число электросамокатов в Екатеринбурге на 2 тыс. единиц.

