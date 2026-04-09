Мэрия предложила операторам установить не более 5 тыс. самокатов в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга предложила кикшеринговым компаниям запустить в работу не более 5 тыс. самокатов на компанию, рассказал начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети мэрии Владимир Галаков. По словам начальника ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Романа Ярыша, сегодня в уральской столице работает три оператора: «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент».

В 2025 году в Екатеринбурге было установлено 16 тыс. самокатов. В этом году кикшеринговые компании также планируют установить по городу около 16 тыс. самокатов. Сезон в уральской столице уже открыт — средства индивидуальной мобильности (СИМ) появились на улицах города с 1 апреля.

«Мы предложили каждому оператору ограничить количество самокатов до 5 тыс. Пока соглашение в стадии обсуждения на стороне компаний, ждем обратной связи»,— заявил на пресс-конференции господин Галаков. По его словам, с компаниями ведется плотное сотрудничество и заключаются соглашения, регулирующие работу.

«Мы операторам на сегодняшний день предложили рассмотреть возможность ограничения скоростного режима: если у нас правила дорожного движения позволяют двигаться со скоростью 25 км/ч, то мы предложили рассмотреть возможность двигаться с максимальной скоростью 20 км/ч. Существуют зоны, которые мы в соглашении обозначили с ограничением до 15 км/ч и 10 км/ч»,— прокомментировал Владимир Галаков, добавив, что в городе увеличивается количество зон запрета на передвижение СИМ. На сегодня действует 22 зоны запрета, добавлено 12 новых зон. В зону ограничений попала зона вокруг зоопарка, так как там были ДТП с сотрудниками, которые выходили с территории зоопарка.

«Хочу акцентировать внимание, что у нас обозначено в соглашении: невозможность размещения СИМ в 100-метровой зоне любых детских образовательных организаций»,— добавил господин Галаков.

Мария Игнатова