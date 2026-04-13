Число подтопленных территорий в Удмуртии сократилось на 20 участков за сутки

124 придомовые территории остаются подтопленными в Удмуртии на утро 13 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Это на 20 участков меньше, чем днем ранее.

Вода отступила в Кизнерском районе: за сутки число подтопленных участков уменьшилось с 50 до 30. В частности, подтопленными остаются 39 придомовых территорий в селе Яган, по 12 — в поселках Ува и Балезино, 6 — в селе Нылга. В поселке Игра остаются подтоплены 22 территории, с 12 апреля здесь снят режим «Повышенная готовность».

Также остается затоплен низководный мост в деревне Гуляево, уровень перелива через дорожное полотно — 408 см. С 12 апреля в Вавожском районе введен режим «Повышенная готовность». Затоплена дорога Полом—Поломское в Кезском районе, уровень перелива воды — 90 см.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.