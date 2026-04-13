Бывшего замгендиректора ММК задержали по делу о коммерческом подкупе

Правоохранительные органы задержали бывшего заместителя генерального директора Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Он подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

По информации источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, речь идет о Павле Кравченко. Еще один фигурант дела — его знакомый Эдуард Новоселов, который подозревается в посредничестве в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в 2020–2022 годах Павел Кравченко передал Эдуарду Новоселову 50% доли в уставном капитале одной из компаний Магнитогорска. Стоимость активов составляла более 30 млн руб. Предположительная цель — дальнейшее сотрудничество организации с комбинатом.

В обмен Павел Кравченко получил от Эдуарда Новоселова товары на общую сумму более 1,7 млн руб., считает СКР. Бывший замгендиректора ММК использовал их для строительства дома в курортной зоне озера Банного, полагает следствие. В 2023–2024 годах Павел Кравченко получил от знакомого еще один подкуп — более 8,8 млн руб., указано в пресс-релизе.

По информации источника «Ъ-Южный Урал», Павел Кравченко был уволен 30 марта за причинение ущерба ММК. Руководство предприятия сотрудничает с правоохранительными органами. Следователи провели обыски по месту жительства и работы фигурантов. Сотрудники СКР решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.