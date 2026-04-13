Задержан бывший топ-менеджер ММК по подозрению в получении подкупа

Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали бывшего заместителя генерального директора по производству ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Его подозревают в получении коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление СК России.

Помимо бывшего топ-менеджера предприятия, задержан представитель коммерческой организации по подозрению в посредничестве в коммерческом подкупе.

По данным источника “Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, бывшим замгенерального директора является Павел Кравченко, а представителем компании — его друг Эдуард Новоселов.

По версии следствия, в 2020-2022 годах Павел Кравченко обеспечил Эдуарду Новоселову передачу 50% доли в уставном капитале одной из компаний Магнитогорска. Целью было дальнейшее беспрепятственное сотрудничество этой организации с комбинатом. Впоследствии сотрудник ММК получил от представителя компании коммерческий подкуп в виде поставки строительных материалов на сумму 1,7 млн руб., считает следствие. Их использовали для возведения жилого дома на территории курорта у озера Банное, считает следствие.

Кроме того, в 2023-2024 годах, топ-менеджер ММК получил еще один подкуп от предтсаивтеля этой компании в виде денег на сумму свыше 8,8 млн руб.

По данным источника, с 30 марта этого года Павел Кравченко уволен с ММК за причинение ущерба организации. Руководство предприятия оказывает всяческое содействие правоохранительным органам.

Следователи провели обыски по дома и на местах работы подозреваемых. В ближайшее время решится вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ольга Воробьева