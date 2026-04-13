Росрыболовство может установить монополию на вылов осетра в Азовском море
Росрыболовство обсуждает возможность организации вылова осетровых в Азовском море по модели с участием исключительно государственной компании. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков, передают «РИА Новости».
По его словам, рассматривается вариант, при котором промысел может быть сосредоточен у госоператора с целью минимизации рисков браконьерства, однако также не исключается допуск к вылову отдельных частных компаний.
Господин Шестаков подчеркнул, что промышленный вылов осетра в любом случае будет возобновлен, при этом окончательные параметры его организации пока прорабатываются.
По оценке главы Росрыболовства, запуск промысла может состояться в 2027 году, однако сроки остаются предварительными и могут быть скорректированы.