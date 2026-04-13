«На острие внешнеполитической повестки»

Институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) отмечает свое 70-летие. Он остается одним из ключевых российских научно-исследовательских институтов, который занимается фундаментальной наукой, выполняет государственные заказы и поддерживает диалог с зарубежными коллегами. Эта дата для ИМЭМО не только повод оглянуться назад, но и возможность проверить, насколько деятельность центра актуальна в эпоху геополитических конфликтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук

Фото: Александр Замараев / Фотобанк Лори

Фото: Александр Замараев / Фотобанк Лори

Директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский называет юбилей института не просто торжеством, а «поводом для рефлексии». «Я пришел в ИМЭМО аспирантом ровно 25 лет назад, и на моих глазах, а потом и с моим участием происходили важнейшие изменения в жизни института, которые были тесно переплетены с этапами развития России в эти годы,— вспоминает он в беседе с “Ъ”.— Мы прошли путь от выживания и постсоветской трансформации к формированию нового облика и качества работы ИМЭМО как современного "мозгового центра" мирового уровня в области мировой экономики, международной политики и безопасности».

Особая роль в этом развитии принадлежала предыдущему директору, а сегодня — президенту института, академику Александру Дынкину. «Он смог, с одной стороны, сохранить сильные академические традиции ИМЭМО, а с другой — сформировать новые принципы взаимодействия с органами государственной власти, нашими основными заказчиками, и с корпоративным сектором,— поясняет Федор Войтоловский.— Мой предшественник на посту директора уделял большое внимание активной кадровой политике — работал с молодежью, приучал нас к тому, чтобы наши идеи и результаты научной работы были нацелены на решение практических задач». По словам собеседника “Ъ”, это стиль, которого придерживался учитель Александра Дынкина — академик Евгений Примаков, который был директором ИМЭМО РАН и чье имя институт носит с 2015 года.

ИМЭМО создали в 1956 году на смену довоенному Институту мирового хозяйства и мировой политики. Задумывался он как аналитический центр для высшего советского руководства. Уже в 1960-е институт стал источником новых исследовательских направлений. Из него выделились специализированные центры — Институт США и Канады, Институт Африки, Институт Европы и другие. В 1966–1982 годах институт возглавлял академик Николай Иноземцев, который был близким советником Л. И. Брежнева. В этот период ИМЭМО одним из первых в СССР занялся изучением западноевропейской интеграции, будущего Европейского союза, а также анализом стратегической стабильности, контроля над вооружениями и отношений между СССР и НАТО. С середины 1980-х институт возглавил Евгений Примаков — будущий глава Службы внешней разведки, министр иностранных дел и глава правительства России, один из ключевых архитекторов внешнеполитического курса страны в 1990-е. Он задал стиль, который в ИМЭМО называют «примаковским подходом»: академическая глубина должна работать на реальную политику.

«Нынешний состав дирекции ИМЭМО продолжает и развивает эту линию. Мы стремимся быть на острие внешнеполитической повестки, проблем социально-экономического развития и национальной безопасности нашей страны и в то же время опираться на фундаментальные научные знания»,— говорит Федор Войтоловский.

За десять лет институту удалось возродить комплексные исследования Ближнего Востока, сформировать уникальный центр компетенций по современным тенденциям развития Южной Азии и региона Индийского океана, сильнейший в России. В ИМЭМО наращивается работа по изучению Тихоокеанской Азии — важнейшего центра роста мировой экономики и зоны нарастающей международной конкуренции. Активно развивающимся направлением исследований стала проблематика евразийского приграничья России, Центральной Азии и Закавказья, и европейских постсоветских стран. Большое значение в работе ИМЭМО, как и раньше, занимают исследования США и ЕС. Особое внимание уделяется изучению тех стран, отношения России с которыми сегодня развиваются наиболее напряженно, включая страны Балтийского и Скандинавского регионов. Еще одно «фирменное» направление исследований института — проблемы глобальной и региональной безопасности, стратегической стабильности и международные конфликты. Многие сотрудники Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, возглавляемого академиком Алексеем Арбатовым, и других подразделений института регулярно выступают с экспертными комментариями и статьями в “Ъ”.

Как и во времена СССР, ИМЭМО продолжает готовить аналитические материалы для государственных органов. «Нам нечего скрывать в этом плане — наш институт всегда занимался разработкой практических рекомендаций, оценкой рисков, разработкой сценариев и альтернативных стратегий»,— говорит Федор Войтоловский.

За это на Западе ИМЭМО называют «умным оружием Кремля».

В институте к такому определению относятся спокойно. Тем более что партнеры по диалогу остаются — в Китае, Индии, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. И даже в Европе и США есть те, кто, по словам директора ИМЭМО, «стоит на позициях прагматизма, здравого смысла и придерживается принципов диалога, понимает опасность дальнейшего наращивания напряженности, с большим уважением относится к нашим знаниям, публикациям и возможностям диалога со специалистами института». «И мы очень ценим это»,— заключает собеседник “Ъ”.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне юбилея ИМЭМО в интервью «Общественному телевидению России» назвал производимый институтом интеллектуальный продукт «весьма полезным», а сам институт — «великим». На вопрос, способна ли наука в нынешнем мире, производящем впечатление сошедшего с ума, помочь дипломатам, министр ответил так: «Думаю, никто полностью не в состоянии освоить сегодняшнюю ситуацию. Тут в одиночку никто не справится. Ни одна страна, а тем более ни одна часть какого-то государства (в данном случае наука). Но могу подтвердить, что наука действительно помогает нашей работе».

По его словам, ИМЭМО «активнейшим образом» участвовал в подготовке всех редакций и концепций внешней политики Российской Федерации начиная с 2000 года. «Эта традиция сохраняется. Когда придется готовить новые дополнительные доктринальные документы, будем рассчитывать на помощь наших коллег из ИМЭМО, как это было с выдающимися представителями этого института — Николаем Николаевичем Иноземцевым, Александром Александровичем Дынкиным, Алексеем Георгиевичем Арбатовым. Это наши заслуженные коллеги и во многом соавторы внешнеполитических доктрин Российской Федерации»,— отметил Сергей Лавров.

Анна Пестерева, Елена Черненко