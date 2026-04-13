Турецкие бренды одежды Oxxo, Club и Mudo начали закрывать магазины в России

«Марка Рус» решила закрыть в России все магазины турецких брендов одежды Oxxo, Club, NetWork и Mudo. В 2025 году перестали работать десять торговых пространств, обнаружил «Ъ» в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании. У брендов остались 20 магазинов в России, оставшиеся точки будут закрыты в этом году.

Oxxo, Club, NetWork и Mudo открылись в России после ухода из страны западных ритейлеров в 2022 году. Помимо турецких брендов, «Марка Рус», управляет в России магазинами испанского бренда Mango. Теперь компания сфокусируется на продаже товаров Mango через маркетплейсы, указано в отчетности.

Большая часть магазинов Oxxo, Club, NetWork и Mudo закрылась из-за отсутствия рекламной поддержки, считает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее мнению, владелец брендов рассчитывал, что российские потребители после ухода из страны международных ритейлеров будут готовы покупать продукцию малоизвестных для них марок без продвижения.

