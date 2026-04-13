Примерка окончена

«Марка Рус», принадлежащая Fiba Retail Group турецкого миллиардера Хюсню Озйегина, закрывает в России все магазины одежных брендов Oxxo, Club, NetWork и Mudo. Эти сети начали работать в РФ после ухода из страны западных ритейлеров четыре года назад, но закрепиться на российском рынке им так и не удалось. В дальнейшем компания планирует сфокусироваться на онлайн-продажах товаров испанской Mango, которую развивает в России по франшизе.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ООО «Марка Рус», управляющее в РФ магазинами испанского бренда Mango и турецкими марками Oxxo, Club, NetWork и Mudo, в 2025 году закрыло десять торговых пространств. Эту информацию “Ъ” обнаружил в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании за 2025 год. Теперь у «Марки Рус» 20 магазинов, среди которых не осталось ни одной Mudo.

В 2026 году также будут закрыты магазины, приносящие убытки: все точки брендов NetWork, Club и Oxxo. Компания, как говорится в ее отчетности, сместит фокус на продажу товаров Mango через маркетплейсы. Магазины этого испанского бренда «Марка Рус» развивает в России по франшизе. В «Марка Рус» и ее материнской компании Fiba Retail Group не ответили на запрос “Ъ”.

Владельцем ООО «Марка Рус» в отчетности компании указан Хюсню Озйегин, чье состояние оценивается Forbes в $2 млрд. Предприниматель развивает Fiba Retail Group. Он также контролирует голландский холдинг Credit Europe Group, в который входит Кредит Европа банк. Также имеет интересы на рынке энергетики, недвижимости и ритейла. Fiba Retail Group господина Озйегина выступает эксклюзивным оператором и лицензиатом брендов Marks & Spencer, GAP, Forever 21 и lululemon в Турции. Выручка ООО «Марка Рус» в 2025 году выросла на 26% год к году, до 2,36 млрд руб., чистый убыток — на 22%, до 716,3 млн руб.

Fiba Retail Group развивала в России бренды GAP, Marks & Spencer, а после их отказа работать в стране в феврале 2022 года открыла в РФ магазины турецких брендов NetWork, Mudo, Oxxo, Club. Сейчас большая часть магазинов этих брендов закрыта в РФ из-за отсутствия рекламной поддержки — в Fiba считали, что российские потребители после ухода из страны международных ритейлеров и без продвижения будут покупать продукцию малоизвестных для них марок, поясняет директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Однако эти бренды не нашли своего покупателя в России, констатирует управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Кроме того, цены на продукцию этих брендов в России были выше, чем в Турции, добавляет госпожа Хакбердиева.

В 14 крупнейших торгцентрах Москвы арендопригодной площадью более 100 тыс. кв. м сейчас насчитывается 30 турецких брендов, что составляет 11% от общего количества международных брендов, или 3% от общего их количества, следует из данных IBC Real Estate. Совокупно 30 ритейлеров из Турции занимают в крупнейших объектах торговой недвижимости Москвы 38 тыс. кв. м, уточняют консультанты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООО «Марка Рус» действительно уже давно планомерно закрывает магазины. В начале 2021 года компания управляла 49 магазинами, сказано в ее отчетности. В тот год выручка организации составила 7,65 млрд руб., чистая прибыль — 1,13 млрд руб., после чего обороты компании стали падать до 2024 года. Сети регулярно закрывают слабые точки, которые не дают нужного оборота, отмечает эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.

Многие фешен-ритейлеры фиксируют падение продаж в офлайн-каналах из-за переориентации покупателей на маркетплейсы, напоминает Алексей Ванчугов. Это вызвало череду закрытий магазинов. Concept Group в 2025 году закрыла почти половину своих точек и планирует продолжать сокращать сеть в этом году, обувной ритейлер Zenden намерен закрыть магазины. Сеть Gloria Jeans планирует в этом году закрыть около 150 магазинов в России, писал РБК со ссылкой на свои источники. Также недавно о своем банкротстве заявила одежная сеть Modis, а спортивный бренд Desport рискует обанкротиться из-за претензий кредиторов и контрагентов.

Дарья Андрианова