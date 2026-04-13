Дмитрий Артюхов: ямальский форум «Жизнь героя» нужно сделать регулярным

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершился первый региональный форум «Жизнь героя», посвященный поддержке участников специальной военной операции (СВО). Губернатор Дмитрий Артюхов на церемонии закрытия заявил, что мероприятие нужно сделать регулярным, сообщили в правительстве Ямала.

Форум проходил 10-12 апреля в Салехарде. Участие в нем приняли свыше 120 бойцов и ветеранов спецоперации, а также их жены и матери, представители волонтерского корпуса и фондов, эксперты и представители региональных исполнительных органов госвласти и прочие.

На мероприятии поднимались темы поддержки военнослужащих, в том числе социальной и психологической реабилитации. Участники обсудили адаптацию бойцов к мирной жизни, помощь с трудоустройством, гуманитарную помощь в зоне СВО. «Обратная связь от участников форума говорит о том, что мероприятие необходимо сделать регулярным. Тем более что некоторые темы, например, реабилитация участников СВО, сложны и требуют постоянного совершенствования. Необходимо выстраивать работу всех задействованных в этом процессе служб. Планируем проводить форум весной и осенью в разных муниципалитетах. Следующий форум состоится в Ноябрьске»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Глава округа также отметил, что Ямал продолжит принимать участие в форуме «Патриоты Урала», созданном полномочным представителем президента в УрФО Артемом Жогой. Этот форум скоро выйдет на всероссийский уровень — на федеральных площадках можно поднимать серьезные системные вопросы, однако, как считает господин Артюхов, региональная площадка необходима для решения вопросов на местах.

Четвертый форум «Патриоты Урала» состоялся в Новом Уренгое (ЯНАО) в ноябре 2025 года, пятый прошел в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) в марте. С ноября 2024 года форум имел окружной формат, но впервые пройдет «под эгидой всероссийского» в августе и сменит название на «Патриоты России», о чем объявил Артем Жога. Решение поддержал президент Владимир Путин.

