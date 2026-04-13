Руководство Тувы будет выкладывать новости в Max с форой в четыре часа

Исполнительные органы власти Тувы будут публиковать свои сообщения в мессенджере Max в приоритетном порядке. Распоряжение об этом издал глава республики Владислав Ховалыг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Органам исполнительной власти Республики Тыва организовать приоритетную публикацию новостей в каналах информирования о деятельности ведомств в национальном мессенджере Макс по аналогии с существующими каналами в других мессенджерах (за четыре часа до публикации в других мессенджерах)»,— говорится в документе.

В распоряжении указывается, что такое решение принято во исполнение поручения премьер-министра России Михаила Мишустина по итогам совещания «О многофункциональном сервисе обмена информацией». Оно состоялось в октябре 2025 года.

Как писал «Ъ», с начала апреля несколько российских губернаторов перестали вести официальные каналы в мессенджере Telegram.

Валерий Лавский