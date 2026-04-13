За год в Ростовской области продажи шаурмы сократились на 12%

За год в Ростовской области на 12% снизились продажи шаурмы. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на аналитиков IT-компании «Эвотор».

В марте 2025 года шаурма стоила 278 руб. В этом году ее цена выросла на 11,8% до 311 руб. По итогам первого квартала 2026 года снижение продаж шаурмы в регионе зафиксировали на отметке в 15%.

Аналитики отметили, что продажи одного из самых популярных российских фаст-фудов в марте этого года сократились при повышении средней цены и в других регионах юга России.

