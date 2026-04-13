«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ после ничьей с «Зенитом»

«Краснодар» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 1:1. Игра прошла в Санкт-Петербурге при 48,5 тыс. зрителей.

Хозяева открыли счет на 27-й минуте усилиями Вендела, однако во втором тайме «Краснодар» сумел восстановить равновесие — отличился Лукас Оласа на 69-й минуте. На 78-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве после прямой красной карточки нападающему Педро.

По итогам встречи «Краснодар», набрав 53 очка, сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ, тогда как «Зенит» с 52 очками занимает вторую строчку. В следующем туре, 19 апреля, петербургский клуб сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» примет калининградскую «Балтику».

