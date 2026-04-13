Омский сенатор будет участвовать в праймериз для перехода в Госдуму

Член Совета федерации от Омской области Дмитрий Перминов объявил о своем участии в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидата на выборах в Госдуму РФ в Омском одномандатном округе. Об этом говорится в сообщении регионального отделения партии.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Встретился с губернатором Виталием Павловичем Хоценко. Рассказал, как… участники и ветераны СВО попросили меня представлять интересы Омской области в Госдуме. Попросил одобрения со стороны Виталия Павловича. Глава региона меня поддержал и пожелал успеха. Так что буду участвовать в предварительном голосовании ЕР кандидатом по 141-му одномандатному избирательному округу»,— рассказал господин Перминов о том, как было принято решение.

Как писал «Ъ-Сибирь», Омский округ в Госдуме по итогам выборов 2021 года представляет первый секретарь обкома КПРФ Андрей Алехин. К настоящему времени для участия в праймериз ЕР в этом округе зарегистрировано восемь человек.

Валерий Лавский