Сибирская рокировка

Депутат Госдумы от Любинского одномандатного округа и бывший мэр Омска Оксана Фадина после истечения полномочий перейдет из нижней палаты в верхнюю: по данным «Ъ», она займет место сенатора Дмитрия Перминова, который, в свою очередь, пойдет на думские выборы против коммуниста Андрея Алехина. При этом на мандат по новосибирско-омскому списку «Единой России» (ЕР) помимо вице-спикера Александра Жукова может претендовать Герой России и ветеран СВО Андрей Тимошенко.

Омский сенатор Дмитрий Перминов осенью этого года может оказаться в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Омский сенатор Дмитрий Перминов осенью этого года может оказаться в Госдуме

Спустя примерно месяц после начала подачи заявлений на участие в предварительном голосовании ЕР (процедура стартовала 11 марта) проясняются контуры избирательной кампании партии в Омской области на выборах в Госдуму РФ.

Кадровые решения призваны улучшить результаты единороссов по сравнению с не самыми удачными для них выборами 2021 года.

Напомним, пять лет назад в Омской области ЕР с трудом обошла КПРФ при голосовании по партспискам (32,9% и 31,19% соответственно), но уступила два из трех одномандатных округов. В Омском и Москаленском округах победили коммунисты Андрей Алехин и Олег Смолин, и только в Любинском — единоросс Оксана Фадина, до этого занимавшая пост мэра Омска. От региональной группы №8 кандидатов ЕР, которая тогда объединила Новосибирскую и Омскую области, в Госдуму прошли москвич Александр Жуков и омич Игорь Антропенко.

На этот раз господин Антропенко попробует свои силы в Любинском округе, следует из данных праймериз. «В парламенте основное внимание собираюсь уделить, прежде всего, экономическому развитию и финансовой обеспеченности Омской области»,— заявил он при подаче заявления в региональный оргкомитет, который возглавил губернатор Виталий Хоценко.

Конкуренцию Оксане Фадиной Игорь Антропенко не составит. Экс-мэр Омска уже заявилась на праймериз перед выборами в законодательное собрание Омской области (новый состав регионального парламента будет избираться одновременно с Госдумой). Она планирует попасть в партсписок по Тюкалинскому избирательному округу №14, включающему пять муниципальных районов.

«Планирую продолжить работать в команде губернатора Виталия Павловича Хоценко. Впереди — новый этап, который позволит, с одной стороны, мне получить новый опыт, а с другой — использовать наработанные компетенции и связи на благо омичей»,— объяснила госпожа Фадина свое решение.

Как сообщил «Ъ-Сибирь» источник, знакомый с планами ЕР на избирательную кампанию, в случае получения Оксаной Фадиной мандата депутата заксобрания ее кандидатуру выдвинут на пост сенатора от представительной власти региона. В настоящее время это кресло в Совете Федерации занимает Дмитрий Перминов, избранный в 2021 году. В 1999 году он принимал участие в боевых действиях в Дагестане и был награжден званием Героя Российской Федерации.

В середине марта слушатели региональной кадровой программы обучения участников СВО «ПРОдвижение героев» обратились к господину Перминову с предложением баллотироваться в Госдуму. «Мы хотим, чтобы в Государственной думе нас представляли именно вы, а не какие-то неизвестные люди, которые непонятно чем занимаются и что делают»,— процитировала ветерана СВО Александра Игошина пресс-служба регионального отделения ЕР. Сенатор тогда пообещал перед принятием решения посоветоваться с Виталием Хоценко и коллегами по партии. 8 апреля в пресс-службе ЕР сообщили, что пока политик не подавал заявления на участие в предварительном голосовании.

В омском региональном отделении КПРФ практически не сомневаются в том, что господин Перминов будет выдвинут кандидатом в Омском округе. Андрей Алехин считает такой вариант наиболее вероятным.

В случае своего выдвижения коммунист, как сказал он «Ъ», будет «прежде всего бороться с административным ресурсом, как и в 2021 году».

Место Игоря Антропенко в региональной группе кандидатов ЕР может занять еще один Герой России, получивший это звание за участие в кампании на Северном Кавказе в 1990-е годы, — Андрей Тимошенко. Соответствующее заявление на участие в праймериз он уже направил. В 2023 году Виталий Хоценко назначил его своим помощником, а президент РФ Владимир Путин в 2024-м — атаманом Сибирского войскового казачьего общества. Впрочем, на попадание в список претендует и другой политический тяжеловес — Владимир Корбут. С 2017 года он возглавляет омский горсовет и входит в состав политсовета регионального отделения ЕР.

Заявления на участие в предварительном голосовании будут приниматься по 30 апреля.

Валерий Лавский