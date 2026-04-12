Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал результаты парламентских выборов «болезненными и понятными» для правящей партии «Фидес». Он сообщил, что поздравил с победой лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Что означает этот исход для нашей страны и судьбы нации, и каков его более глубокий или высший смысл, мы сейчас не знаем, время покажет. Каким бы ни был результат, мы, как оппозиция, будем служить нашей стране и венгерской нации»,— сказал господин Орбан во время выступления перед сторонниками в штабе «Фидеса» (цитата по Index).

По словам Виктора Орбана, «Фидесу» не дали «возможности управлять страной». «Мы никогда, никогда, никогда, никогда не сдадимся. Эти дни, которые нас ждут, пока еще будут посвящены залечиванию ран, но потом работа начнется снова»,— добавил господин Орбан.

«Спасибо, Венгрия»,— написал Петер Мадьяр в соцсети Х. Он добавил, что Виктор Орбан, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и депутат Европарламента Манфред Вебер поздравили его с победой.

Голосование завершилось в 20:00 мск 12 апреля. По данным Национального избирательного бюро, явка составила 77,8%. После обработки 72,44% протоколов «Тиса» набирает 53,45% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте. У «Фидеса» — 37,92% голосов и 54 места в парламенте. В ближайшие 30 дней пройдет заседание Национального собрания Венгрии, на котором будет избран новый премьер-министр. Виктор Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.

