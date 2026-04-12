На пляже в Эстонии обнаружили обломок БПЛА

Обломки предположительно украинского беспилотника были обнаружены на пляже на северо-востоке Эстонии, сообщила Служба внутренней безопасности страны (ISS).

Пресс-секретарь ISS Марта Туул сообщила агентству ERR, что обломок крыла был выброшен с моря на пляж Калви в уезде Ляэне-Вирумаа. Беспилотник не разбился на месте. Согласно первоначальной оценке, эта деталь принадлежит украинскому беспилотнику.

«Местный житель нашел это сегодня утром»,— сказала госпожа Туул. В ISS сообщили, что расследование продолжается и пока не могут предоставить дополнительной информации.

Эстония, Латвия и Литва ранее опровергли сообщения о предоставлении Украине своего воздушного пространства для ударов по России.