В Эстонии опровергли сообщения об открытии неба для беспилотников ВСУ
Эстония не выдавала Украине разрешение на использование своего воздушного пространства беспилотниками ВСУ. Об этом заявил глава МВД Эстонии Игорь Таро, рассказали «РИА Новости» в посольстве России в Таллине.
«Расцениваем удары по объектам гражданской инфраструктуры на балтийском побережье Российской Федерации как крайне враждебные», — заявили в дипмиссии. Там отметили, что поднимали этот вопрос в эстонском МИД.
В Кремле в середине недели заявили, что Украина может «втемную использовать» страны ЕС и НАТО для пролетов своих БПЛА. Ранее дроны неоднократно замечали в европейских государствах, в том числе странах Балтии. 25 марта эстонские СМИ сообщили о пролете неопознанного БПЛА над Аувереской электростанцией. Утверждалось, что аппарат прибыл в воздушное пространство страны с российской территории.