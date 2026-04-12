Пилоты авиакомпании Lufthansa проведут двухдневную забастовку

Пилоты авиакомпании Lufthansa проведут забастовку 13 и 14 апреля. Об этом сообщил организатор акции, профсоюз Vereinigung Cockpit. Бастовать будут пилоты основной авиакомпании, а также грузовой Lufthansa Cargo и региональной Lufthansa CityLine. Пилоты Eurowings также будут бастовать, но только 13 апреля. По прогнозам компании, забастовка приведет к отмене примерно 800 рейсов.

Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания в одностороннем порядке изменила условия их пенсионной программы. Они требуют возврата к прежней программе, которая, по оценке профсоюза, гарантировала более высокий уровень пенсий. По мнению профсоюза, в переговорах Lufthansa не проявила «заметной готовности к достижению решения».

В руководстве авиакомпании заявили, что предложенная ею пенсионная программа «отличная и выше среднего уровня», а требования профсоюза — «абсурдные и недостижимые». Также Lufthansa заявила, что решение провести двухдневную забастовку на следующей неделе знаменует «совершенно новый уровень эскалации».

Пилоты уже бастовали из-за изменения пенсионной программы в марте. Еще одна забастовка прошла 10 апреля, тогда из-за этого было отменено более 250 рейсов.

Яна Рождественская