Немецкая Lufthansa отменила около 800 рейсов из-за забастовки пилотов

Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa проводят двухдневную забастовку. Она продлится с 12 до 13 марта, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как указано в заявлении Lufthansa, в результате забастовки отменят чуть менее половины рейсов, запланированных на эти дни, включая около 40% международных дальнемагистральных рейсов. Компания уже отменила около 800 рейсов, это затронет 100 тыс. пассажиров.

Протест организован профсоюзом Vereinigung Cockpit. Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания в одностороннем порядке изменила условия их пенсионной программы. Они требуют возврата к прежней программе, которая, по оценке профсоюза, гарантировала более высокий уровень пенсий.

Член совета директоров Lufthansa Михаэль Ниггеман заявил, что авиакомпания предоставляет своим сотрудникам высокий уровень пенсий. Он заявил, что требования пилотов «необъяснимы», учитывая «новый уровень геополитической неопределенности из-за войны в Иране».

