Кассация защитила покупателя автомобиля из Адыгеи от возврата скидки за отказ от допуслуг
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения судов, которые обязали покупателя машины из Адыгеи вернуть автосалону скидку 100 тыс. руб. из-за отказа от дополнительных услуг и страховки каско. Об этом сообщила пресс-служба кассационного суда.
При покупке автомобиля житель Адыгеи заключил с партнерами автосалона опционное соглашение на оказание услуг и договор добровольного страхования каско. Это гарантировало ему скидку. Впоследствии клиент отказался от исполнения соглашений, после чего автодилер потребовал возврата предоставленной скидки.
Суды первой и апелляционной инстанций требования продавца удовлетворили, указав, что стороны согласовали условия предоставления скидки и последствия расторжения дополнительных соглашений.
Гражданская коллегия кассационного суда признала такие выводы ошибочными. Суд отметил, что нижестоящим инстанциям следовало проверить: была ли скидка реальной или только создана видимость — через завышение первоначальной цены автомобиля. Кроме того, судам надо было оценить реальную стоимость услуг партнеров автосалона, а также проверить, не был ли покупатель введен в заблуждение и не навязаны ли ему невыгодные условия с учетом того, что потребитель является слабой стороной в правоотношениях.
Дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.