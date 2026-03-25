В Турции выдали ордер на арест актрисы Ханде Эрчел из «Постучись в мою дверь»

Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест актрисы Ханде Эрчел, известной по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь». Расследование ведется по делу о наркотиках, сообщает газета Sabah.

Фото: Pierre Mouton / Getty Images for Balmain Ханде Эрчел

Фото: Pierre Mouton / Getty Images for Balmain

По данным издания, актриса посещала вечеринку, которую организовал скрывающийся от правосудия бизнесмен Касым Гарипоглу. На мероприятии могли распространять запрещенные вещества. Всего по делу проходят 16 человек, 14 из них уже задержаны. Ханде Эрчел находится за границей.

Дело актрисы стало составной частью продолжающегося в Турции масштабного расследования в сфере наркоторговли, к которой силовики считают причастными многих публичных персон. В декабре задержали президента футбольного клуба «Фенербахче» Садеттина Сарана, журналиста Мехмета Акифа Эрсоя и актрису из «Великолепного века» Эзги Эйюбоглу. В январе под следствие попали актер Догукан Гюнгер из «Клюквенного щербета», рэпер Юсуф Акташ (Reynmen) и еще десять человек.