NYT: во время переговоров с Ираном Трамп смотрел бои MMA в Майами

Вечером 11 апреля президент США Дональд Трамп смотрел в спорткомлексе «Касейя-центр» в Майами поединки по смешанным единоборствам (MMA) промоушена UFC. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Газета отмечает, что это происходило в тот самый момент, когда в Исламабаде представители США и Ирана вели важные переговоры.

Вместе с господином Трампом бои смотрел госсекретарь США Марко Рубио, а также дети президента Дональд Трамп-младший, Иванка и Тиффани Трамп.

NYT сообщает, что зрители встретили президента аплодисментами. Как отмечает газета, неясно, знал ли уже тогда господин Трамп о провале переговоров. Во время мероприятия господин Рубио в какой-то момент показал ему экран своего телефона. Позже вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавлявший делегацию США, заявил журналистам, что за время переговоров не менее пяти раз связывался с господином Трампом.

