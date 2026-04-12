«Американцы винят иранцев, иранцы — американцев. Никаких сюрпризов»

В Пакистане без соглашения закончились прямые переговоры между Ираном и США. США заявили, что представили Ирану «лучшее и последнее предложение». Иран обвинил Америку в «чрезмерных требованиях». Комментарии мировых медиа по этому поводу разнятся. Кто-то считает прогрессом сам факт прямых переговоров, кто-то говорит, что нет ничего удивительного в том, что они провалились. А кто-то уверен в том, что переговоры продолжатся.

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters Манифестация в поддержку действий США на Ближнем Востоке (Техас)

Tasnim (Тегеран, Иран) Переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились. Чрезмерные требования США помешали общей договоренности Две стороны не достигли соглашения из-за чрезмерных амбиций и требований американской стороны. В переговорной комнате американцы рассчитывали добиться тех целей, которых не смогли получить в войне против Ирана, в том числе по вопросу Ормузского пролива и вывода ядерных материалов из страны. Иранская делегация, однако, сорвала эти попытки. Иранская делегация своими самыми разными инициативами пыталась подвести американскую сторону к достижению общего соглашения. Но американцы жаждали чрезмерных требований и отдалились от реализма и рациональности.

CNN (Атланта, США) Провал переговоров между США и Ираном — удар по надеждам найти выход из кризиса Эти переговоры имели огромное значение — это были переговоры на самом высоком уровне между представителями США и Ирана со времени создания Исламской Республики в 1979 году. Трудно переоценить всю сложность этих переговоров… После того как Вэнс сказал, что Америка представила свое «лучшее и окончательное» предложение, мяч, похоже, твердо находится на иранской половине поля. И если переговоры продолжатся, Ирану придется как-то поменять свою позицию.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Камнями преткновения стали контроль над Ормузским проливом и иранские запасы урана «Когда за стол переговоров садятся две серьезные команды, настроенные на достижение соглашения, результат должен быть выгоден обоим. Нереалистично предполагать, что мы сможем выйти из этой ситуации, не делая никаких серьезных уступок. То же самое относится и к американцам»,— заявил в телефонном интервью тегеранский аналитик Мехди Рахмати. Даже при том, что переговоры закончились без достижения соглашения, сам факт того, что они вообще состоялись,— признак прогресса. Всего шесть недель назад Соединенные Штаты и Израиль убили верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи… и иранцы поклялись отомстить за его смерть. В то время перспектива встречи между иранцами и американцами на высоком уровне казалась очень далекой.

ITV News (Лондон, Великобритания) Легких решений не будет: переговоры США и Ирана в Исламабаде провалились Американцы винят иранцев, иранцы — американцев. Никаких сюрпризов… Теперь ясно, что исходная предпосылка о том, что результатом этой войны станет то, что иранцы пойдут на уступки, оказалась совершенно ошибочной. История современная и древняя, учит нас тому, какой серьезной была эта ошибка. Иранцы приехали в Исламабад не с мыслью о том, что они разбиты или ослаблены. Наоборот. Сам факт того, что США вступили в переговоры, говорил им о силе их позиции. А потому выбор вариантов стал для Соединенных Штатов еще более сложным. Военная операция не достигла своих целей. Дипломатия тоже не сработала. Станут ли они усиливать свою военную кампанию? Вероятно. Будут ли они снова пробовать дипломатические варианты? Возможно. В тупике ли они стратегически? Безусловно.

Al Jazeera (Доха, Катар) США и Иран не смогли договориться о сделке после марафонских переговоров Тот факт, что президент Дональд Трамп отправил на переговоры Вэнса, показал, что США принимали эти переговоры всерьез. И тот факт, что Вэнс уехал вовсе не обязательно означает, что переговоры закончены… Основными камнями преткновения были вопрос Ормузского пролива, который продолжает контролировать Иран и разногласия по ядерному вопросу. США ведут переговоры с Ираном уже давно. И эти переговоры могут продолжится удаленно, а уход с переговоров может быть просто демонстрацией жесткой позиции… В предложениях Ирана не было ни слова о полном отказе от ядерных амбиций. Но на самом деле Соединенные Штаты фактически требуют от Ирана отказаться от прав на любую ядерную программу, даже медицинскую. Существует море недоверия, через которое они пытаются навести мосты… Уход с переговоров и ультиматумы не помогут эти мосты построить.

Подготовил Николай Зубов