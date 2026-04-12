Такер Карлсон: мне жаль Трампа, как жаль всех рабов

Американский журналист Такер Карлсон назвал президента США «рабом» Израиля из-за его решения начать войну с Ираном. По словам подкастера, бывшего до недавнего времени одним из самых близких союзников Дональда Трампа, война с Ираном — «самая страшная ошибка, сделанная каким бы то ни было президентом США на моем веку». Все это господин Карлсон сказал во время интервью британскому каналу BBC 1 в программе «Воскресенье с Лорой Кюнсберг».

Такер Карлсон

Фото: Cheney Orr / Reuters Такер Карлсон

Фото: Cheney Orr / Reuters

По словам журналиста, США «начали войну с Ираном с целью смены режима… по заданию, а потом и требованию Израиля и это требование израильтяне делали правительству США десятилетиями». Когда интервьюер попросила рассказать о своем отношении к президенту США, тот ответил: «Мне его жаль, как жаль всех рабов. Он сейчас несвободен делать что-то в своих интересах или интересах своей страны».

Отношения Дональда Трампа и господина Карлсона резко испортились после начала войны в Иране. В начале марта господин Трамп заявил, что журналист исключен из движения Make America Great Again (MAGA; «Сделаем Америку снова великой»), поскольку тот «сбился с пути». По словам президента, «MAGA — это Америка прежде всего, а Такер ничего из этого не делает. И Такеру действительно не хватает ума, чтобы это понять».

Позже господин Такер говорил, что ЦРУ инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения в отношении него уголовного дела. По словам господина Карлсона, поводом для этого стали его контакты с иранскими представителями, состоявшиеся еще до начала текущего военного конфликта, а также его негативное отношение к Израилю, которое «разозлило» некоторых представителей спецслужбы.

Николай Зубов