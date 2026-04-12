Песков рассказал о коварстве ВСУ при атаках на российские НПЗ

Российские власти совершенствуют меры по защите нефтеперерабатывающих заводов от атак ВСУ. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро, — добавил он, — а главное — сохраняется сущность киевского режима».

По словам господина Пескова, только достигнув целей СВО, «мы обезопасим себя от продолжения таких рисков». Он подчеркнул, что после Пасхи боевые действия продолжатся. В период действия перемирия президент призвал армию сохранять бдительность в связи с возможными нарушениями договоренностей.