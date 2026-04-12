Песков: Путин призвал армию России быть начеку во время пасхального перемирия

Президент России Владимир Путин призвал российских военнослужащих сохранять бдительность во время пасхального перемирия. Об этом в комментарии ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, объявление перемирия было «гуманитарным жестом со стороны верховного главнокомандующего», и «украинская сторона последовала примеру». Однако «наши военные должны быть начеку на случай возможных провокаций», добавил он.

Также Дмитрий Песков заявил, что после Пасхи российская СВО продолжится.