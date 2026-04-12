Переговоры завершились без результата

Вашингтон и Тегеран завершили переговоры в Пакистане безрезультатно. Делегации обеих стран уже покинули Исламабад. Когда и где пройдет новый раунд и состоится ли он вообще, не уточняется. Переговоры прошли в атмосфере недоверия и подозрений, сообщили в МИД Исламской Республики. Там добавили, что стороны будут продолжать обмениваться позициями на уровне экспертов. По информации источников Axios, Иран настаивал на полном контроле над Ормузским проливом и не стал обсуждать отказ от своих запасов обогащенного урана.

После завершения встречи именно ядерную программу глава американской делегации вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал ключевой проблемой:

Мы провели здесь более 21 часа и за это время смогли провести несколько содержательных встреч с иранской стороной. Есть и хорошая новость, и плохая. Хорошая — диалог состоялся. Плохая — договоренностей достичь не удалось. Впрочем, это скорее проблема Тегерана, чем Вашингтона. Мы возвращаемся в США без соглашения. Наша позиция была изложена предельно ясно: мы обозначили красные линии и определили, по каким вопросам готовы к компромиссу, а по каким — нет. Иранская сторона решила не принимать эти условия. Не хотелось бы обсуждать детали публично после столь продолжительных закрытых переговоров. Суть проста: мы стремились получить четкие гарантии того, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие. Это ключевая задача, поставленная президентом США. Да, ранее мы уже ограничили их ядерную программу и вывели из строя обогатительные мощности. Однако главный вопрос остается открытым: готов ли Тегеран взять на себя долгосрочные обязательства по отказу от создания такого оружия. Пока мы не видим готовности к этому. Надеемся, что в дальнейшем ситуация изменится.

В Министерстве иностранных дел Пакистана уже призвали США и Иран соблюдать режим прекращения огня, несмотря на то, что переговоры завершились безрезультатно. Дональд Трамп косвенно прокомментировал результаты встречи в Исламабаде. В своих соцсетях он разместил ссылку на новостную заметку с заголовком «Главный козырь американского президента — военно-морская блокада»

Сейчас спрогнозировать дальшейшие действия Соединенных Штатов непросто, рассуждает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Американская сторона сохраняет максимальную свободу маневра и не раскрывает своих планов. После провалившихся переговоров возможны два сценария: эскалация или постепенный выход США из конфликта. Однако вариант силового давления выглядит менее вероятным с точки зрения достижения целей. США не добились прогресса: обогащенный уран остается у Ирана, ракетная программа и прокси-группировки продолжают действовать.

Идея блокировки Ормузского пролива также вызывает сомнения — силами одного флота это практически нереализуемо, а попытка контроля прилегающей территории привела бы к прямой военной эскалации.

Силовой сценарий с попыткой принудить Иран к отказу от ядерной программы крайне рискован и требует длительного присутствия на местах. В итоге более вероятным выглядит не дальнейшая эскалация, а постепенный отход США от иранского трека на фоне ограниченной эффективности военного давления».

На этом фоне Израиль и ливанская «Хезболла» обменялись ударами. Ранее утверждалось, что Бейрут и Иерусалим проведут переговоры по вопросу прекращения огня во вторник, 14-го апреля. Встречу в Пакистане нельзя считать однозначным провалом, впрочем, и США, и Иран пока далеки даже от понимания того, каким может быть компромисс, считает руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи:

«Перемирие остается крайне хрупким: нерешенными остаются Ормузский пролив, Ливан и санкции, и любой из этих факторов может быстро привести к эскалации. Главная проблема в том, что Тегеран и Вашингтон по-разному понимают его содержание: Иран видит в нем прежде всего прекращение давления и гарантии своего статуса, тогда как США — инструмент сохранения рычагов влияния и давления.

Отдельно стоит вопрос прокси-групп, прежде всего в Ливане, который Иран рассматривает как часть единой системы безопасности, а не самостоятельное направление. В ближайшей перспективе прямой реакции Ирана, вероятно, не будет, но можно ожидать усиления активности союзных сил и роста напряженности.

Если компромисс не будет достигнут, перемирие будет восприниматься сторонами лишь как временная пауза».

В момент, когда стало известно, что переговоры между США и Ираном завершились безрезультатно, два танкера, как пишет Bloomberg, развернулись в Ормузском проливе. В Корпусе стражей исламской революции предупредили, что любая попытка военных судов пройти через него встретит «решительное сопротивление». По информации источников The New York Times, накануне американские корабли действительно зашли в Ормузский пролив, но развернулись из-за появления иранского беспилотника.

Никита Путятин