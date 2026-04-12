Отказ стран Европы от российских нефти и газа говорит о близорукости их нынешнего руководства, однако это присуще не всем. Об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Некоторые руководители Евросоюза выступают за сохранение экономических связей с Россией и понимают необходимость отдавать приоритет своим интересам, заявил Дмитрий Песков. По его словам, такие политики не исключают сотрудничества с Москвой.

«Зачем априори лишать себя возможности иметь такого партнера в торгово-экономических делах. Абсолютно прагматичный подход, который, кстати, корреспондируется с нашим подходом»,— сказал Дмитрий Песков.

В конце января Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года. 24 марта Еврокомиссия должна была предоставить план по полному запрету импорта российской нефти, входящего в 20-й пакет санкций, однако отложила его на неопределенную дату. Газета Financial Times со ссылкой на данные Kpler сообщила, что в первые три месяца 2026 года Европа увеличила импорт российского СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Однако, по данным издания, Евросоюз не намерен отказываться от плана по запрету поставок российского природного газа.